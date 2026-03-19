Cade dal ponte nel fiume | l’intervento delicato dei vigili del fuoco

Oggi a Galeata, in provincia di Forlì Cesena, una persona è caduta dal ponte in un fiume durante l’ora di pranzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno avviato le operazioni di salvataggio. La situazione ha richiesto interventi delicati e tempestivi per mettere in sicurezza la persona coinvolta. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Forlì, 19 marzo 2026 – Attimi di tensione oggi all’ora di pranzo a Galeata, in provincia di Forlì Cesena: una persona è caduta dal ponte in un fiume. L’allarme è scattato alle 12:44 quando le squadre del Comando dei vigili del fuoco di Forlì con il supporto dei soccorritori fluviali e dei nuclei SAF (Speleo-Alpino-Fluviale) sono arrivati sul posto. La difficile e delicata operazione di salvataggio dei soccorritori. All’arrivo del personale operativo, in un’area difficile da raggiungere, la persona ha ricevuto le prime cure. Per superare l'ostacolo rappresentato dal corso d'acqua, i soccorritori hanno dovuto ricorrere a delle tecniche specifiche: hanno impiegato un gommone per gli spostamenti sull’acqua e allestito una teleferica a corde per permettere l’arrivo dei sanitari del 118 dall’altra parte del fiume. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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