A fuoco il tetto di un' abitazione a Castelvetro | massiccio intervento dei Vigili del Fuoco

Un incendio ha coinvolto il tetto di un'abitazione a Castelvetro di Modena, provocando un massiccio intervento dei Vigili del Fuoco. Le fiamme hanno richiesto l'uso di numerose squadre e attrezzature per domare il rogo. La situazione ha causato grande preoccupazione tra i residenti di via Nizzola, che si sono subito allarmati per la gravità dell’incidente.

Fiamme nel primo pomeriggio in via Nizzola: la complessa struttura in legno ventilato ha richiesto l'impiego di diverse squadre provinciali e un'autoscala, ma fortunatamente non si registrano feriti o intossicati Un imponente incendio ha tenuto col fiato sospeso i residenti di via Nizzola, nel comune di Castelvetro di Modena. A partire dalle ore 14:10 di questo pomeriggio, una densa colonna di fumo si è alzata da un'abitazione privata, innescando l'immediata macchina dei soccorsi. Le fiamme hanno aggredito la copertura dell'edificio, rendendo necessario un intervento massiccio e tempestivo da parte dei Vigili del Fuoco per scongiurare danni ancora più gravi all'intera struttura. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

