Dehors a Viterbo già autorizzata la metà delle pratiche presentate dopo il nuovo regolamento

A Viterbo, circa metà delle richieste di dehors presentate secondo il nuovo regolamento sono state autorizzate. Le norme, composte da 17 articoli, regolano gli spazi pubblici per le attività di ristorazione e sono entrate in vigore all'inizio del 2026, dopo l’approvazione in consiglio comunale a dicembre. Le pratiche sono state esaminate secondo le nuove procedure, con un focus sulle autorizzazioni rilasciate.

Come procede la nuova regolamentazione per i dehors di Viterbo? Le nuove norme, 17 articoli in tutto, che regolano gli spazi pubblici destinati alle attività di ristorazione in tutto il territorio cittadino, hanno ricevuto l'ok in seduta consiliare lo scorso dicembre e a inizio 2026 sono entrate. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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