Napoli consigliere Esposito accusa nuovo regolamento dehors | Sacco della città allarga occupazioni

Un consigliere comunale di Napoli ha espresso forti critiche riguardo al nuovo regolamento per le occupazioni di suolo pubblico destinate ai dehors. Secondo lui, le nuove norme favoriscono un incremento delle occupazioni commerciali nelle aree pubbliche, contribuendo a un aumento delle attività e degli spazi occupati. Nel corso di un intervento, ha affermato che si tratta di un vero e proprio sacco della città, con l’obiettivo di ampliare le aree destinate alle attività commerciali.

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