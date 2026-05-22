Napoli consigliere Esposito accusa nuovo regolamento dehors | Sacco della città allarga occupazioni
Un consigliere comunale di Napoli ha espresso forti critiche riguardo al nuovo regolamento per le occupazioni di suolo pubblico destinate ai dehors. Secondo lui, le nuove norme favoriscono un incremento delle occupazioni commerciali nelle aree pubbliche, contribuendo a un aumento delle attività e degli spazi occupati. Nel corso di un intervento, ha affermato che si tratta di un vero e proprio sacco della città, con l’obiettivo di ampliare le aree destinate alle attività commerciali.
Tempo di lettura: 3 minuti “ Ecco a voi il sacco commerciale della città che sta preparando il Comune di Napoli! Tutti d’accordo ad occupare ogni spazio pubblico a fini commerciali!”. Con un video, il consigliere comunale Gennaro Esposito attacca il nuovo Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico. La riforma della disciplina, da anni, attende di approdare in aula. Secondo il consigliere, l’arrivo in consiglio è ormai prossimo. Ma anzitutto comporterebbe “un allargamento spropositato delle occupazioni di suolo pubblico”. Esposito, presidente del Comitato Vivibilità Cittadina, denuncia il mancato accoglimento dei suoi emendamenti in commissione Attività Produttive. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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