Degrado in via Calcante Marinella | Cumuli di spazzatura davanti l' ingresso dei nostri condomini

In via Calcante, davanti agli ingressi dei condomini si accumulano regolarmente cumuli di spazzatura. La mancanza di controlli e di telecamere facilita il deposito di rifiuti da parte di persone provenienti da altre zone della città e dai territori limitrofi del palermitano. Nonostante la presenza di un centro di raccolta vicino, molti cittadini continuano a gettare i rifiuti lungo la strada, contribuendo al degrado dell’area. La situazione si ripete ogni settimana senza interventi di sorveglianza.

Questa è la situazione settimanale in via Calcante. Non essendoci controlli (c’è un centro Rap vicino) e non essendoci telecamere, tante persone si sentono in diritto di poter gettare la loro spazzatura provenendo anche da altre parti della città e dalle zone limitrofe del palermitano. Gettano la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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