La segnalazione di un lettore | Cumuli di spazzatura nell' isola ecologica di via Pasolini FOTO- VIDEO

Un lettore ha segnalato la presenza di grandi quantità di spazzatura nell’isola ecologica di via Pasolini, allegando foto e video come prova. La segnalazione indica che i sacchi non vengono ritirati regolarmente da diverse settimane, creando accumuli di rifiuti nell’area. La denuncia evidenzia problemi di gestione nel servizio di raccolta, suscitando preoccupazioni tra i residenti della zona. La situazione è stata portata all’attenzione delle autorità competenti.

Un nostro lettore ci ha scritto, inviando anche foto e video, per segnalare una situazione di degrado nell'isola ecologia in via Pasolini, dove non vengono ritirati con regolarità i sacchi della spazzatura:Abbonati per leggere i nostri approfondimenti della sezione Dossier“Sono giorni, settimane.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Isola ecologica di nuovo nell’ex Cecchini, avanza il progettoTempo di lettura: < 1 minutoNella mattinata di lunedì 13 aprile 2026, un tecnico incaricato dall’ATO (Ambito Territoriale Ottimale) ha effettuato un... La segnalazione di un lettore: "Colonia di nutrie ed esemplari morti nel fosso Vallelunga"Un nostro lettore ci ha segnalato, inviando anche una foto, la presenza di una carcassa di una nutria da diversi giorni nel canale Fosso... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Degrado a Latina: secchioni stracolmi e cumuli di rifiuti sui marciapiedi del centro :: Segnalazione a Latina; Terni, la segnalazione: Cumuli di rifiuti perduranti nonostante le continue sollecitazioni. La richiesta di intervento; Via Tuscolana terra di nessuno: micro discariche a bordo strada, ma nessuno sa chi deve pulire; Rifiuti via Pasolini. Degrado a Latina: secchioni stracolmi e cumuli di rifiuti sui marciapiedi del centroCumuli di rifiuti lungo le strade del centro. Questa l’immagine di Latina all’indomani del lungo fine settimana del Primo Maggio. La segnalazione da parte di un nostro cittadino che ci ha inviato alcu ... latinatoday.it Cumuli di posidonia: polemiche e accuseI sei giovani imprenditori algheresi operanti nei servizi alla nautica nell’area portuale alla radice del molo di sottoflutto tornano a esprimere forte preoccupazione e disappunto per la gestione del ... alguer.it : Aci Catena – Cumuli di immondizia abbandonati da diversi giorni stanno creando disagi e preoccupazione tra i residenti di via Consolazione. L - facebook.com facebook