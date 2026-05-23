Decine di parlamentari vogliono entrare in Futuro nazionale Il 50% da FdI | il partito di Vannacci si prepara all’Assemblea FI | Meglio Calenda di lui

Da ilfattoquotidiano.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Circa la metà dei parlamentari interessati a entrare in Futuro nazionale, il movimento politico di Roberto Vannacci, proviene da Fratelli d’Italia. Il partito si sta preparando alla prossima assemblea, mentre Forza Italia commenta che preferirebbe Calenda a Vannacci. Non sono stati forniti numeri precisi, né dettagli sui nomi degli aventi diritto. La notizia si concentra sull’interesse di alcuni parlamentari a passare al nuovo gruppo politico.

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Almeno la metà dei parlamentari che vogliono aderire a Futuro nazionale, la creatura politica di Roberto Vannacci, vengono da Fratelli d’Italia. L’ ultimo passaggio ufficiale da uno dei partiti al governo è stato quello di Laura Ravetto, deputata di lungo corso di Forza Italia (e più recentemente della Lega) e sottosegretaria con Silvio Berlusconi. Ma in questi giorni si rincorrono i nomi di onorevoli e senatori con le valigie in mano, pronti a entrare – dopo aver debitamente citofonato – in Fn. C’è chi smentisce di volerlo fare, come la leghista emiliana Elena Murelli, e chi viene dato già per certo, come i veneti Gianangelo Bof ed Erik Pretto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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