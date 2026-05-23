Marten De Roon è l'ultimo ospite de "La Tripletta", il podcast di Gazzetta disponibile su YouTube e Spotify. Il centrocampista dell'Atalanta era in Qatar durante l'iconica sfida tra Olanda e Argentina valida per il Mondiale 2022: guarda l'estratto con il suo racconto. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - De Roon ricorda Olanda-Argentina: "Messi e que miras bobo? Ecco cosa è successo"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook

Sullo stesso argomento

Atalanta, Marten De Roon compie 35 anni e sogna di andare al Mondiale con l’OlandaBergamo, 29 marzo 2026 – Trentacinque candeline da spegnere sulla crostata con cui oggi Marten De Roon festeggia il suo compleanno che cade in un...

Leggi anche: Bobo Vieri in ospedale, il post a sorpresa dopo l'intervento al ginocchio. Cosa è successo

L'Olanda può vincere i Mondiali? De Roon: Con un cambio di mentalità. E parla di De PaulI giocatori argentini sono disperati nel voler vincere la palla? In un 50/50 vinceranno il pallone? Hanno questo spirito. Parola di Marten De Roon, centrocampista e capitano dell'Atalanta oltre che ... tuttomercatoweb.com

De Roon ospite di Casa Olanda: Sogno il Mondiale, c'è ancora l'1% di possibilità...Un ospite d'onore ha fatto visita ieri sera al villaggio olimpico dell'Olanda. In occasione delle Olimpiadi di Milano-Cortina, infatti, ha fatto visita alla NL House il capitano dell'Atalanta Marten ... tuttomercatoweb.com