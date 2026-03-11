Christian Vieri è stato ricoverato in ospedale per un intervento al ginocchio. Dopo aver subito l'operazione, ha condiviso un post sui social network, senza fornire dettagli aggiuntivi sulla natura dell’intervento. La notizia è arrivata poche ore fa, mentre il calciatore si trovava nel reparto di ortopedia, in attesa di riprendersi dall’intervento.

Dai campi di padel alla corsia di un ospedale. Così si è ritrovato Christian Vieri che nelle scorse ore è finito in sala operatoria per risolvere un problema al ginocchio. La notizia del ricovero è arrivata dalla pagina Instagram del calciatore, che ha sorpreso i suoi follower pubblicando una foto dalla clinica - dove si trova tuttora ricoverato - raccontando di essersi sottoposto a un'operazione per risolvere un fastidio che lo tormentava da tempo. Il ricovero in ospedale. L'ex attaccante della Nazionale ha spiegato di aver rimosso un piccolo frammento osseo che si muoveva all'interno dell'articolazione, rassicurando tutti sulle sue condizioni e sui tempi di recupero.

Bobo Vieri in ospedale, il post a sorpresa dopo l'intervento al ginocchio. Cosa è successo

