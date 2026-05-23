Un tifoso ha baciato in bocca un giocatore appena arrivato a Bergamo, dove il calciatore si sente a casa. Il giocatore, che detiene il record di presenze con l’Inter, parla del suo rapporto con la squadra e la città, sottolineando di essersi sempre sentito un leader nell’Atalanta, anche prima di diventare capitano. Aggiunge di non temere l’allenatore, con cui ha un rapporto di fiducia.

Grazie per l’intervista, Marten. "Grazie a lei". Mi dai del “lei”? Va bene l’età, però. "È una questione di rispetto". Rispetto. Ecco la parolina che, sommata ad altre che scoprirete da qui a poco, fa di Marten de Roon ciò che è: il giocatore con più presenze, 444, nella storia dell’Atalanta di cui è capitano e un uomo a tal punto amato e integrato a Bergamo (è arrivato nel 2015 e vi risiede stabilmente dal 2017) da diventarne cittadino benemerito. A conclusione dell’ennesimo campionato tutto sostanza e autorità, e alla vigilia di un Mondiale che potrebbe rivederlo tra i protagonisti, il trentacinquenne olandese riavvolge (in ottimo italiano) il filo di un rapporto, con una squadra e una città, che ha pochissimi eguali nel calcio mordi e fuggi di oggi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - De Roon: "Bergamo è casa, appena arrivato un tifoso mi ha dato un bacio in bocca. Gasp? Con lui, nessuna paura"

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