Un episodio di tensione tra alcuni giocatori del Bologna ha attirato l’attenzione nelle ultime ore. L’ala della squadra ha raccontato di aver avuto un alterco con un compagno e di essere stato successivamente coinvolto in uno scontro con altri calciatori, tra cui un collega con cui aveva avuto un diverbio. Secondo quanto riferito, ci sarebbero state anche discussioni con un allenatore in un luogo appartato, alle prime ore del mattino. La vicenda si svolge tra accuse e chiarimenti all’interno dello spogliatoio.

La chiacchierata si apre con gli occhi volti al passato. Rowe è passato al Bologna in estate, a campionato già iniziato, dopo una violenta litigata con Rabiot in spogliatoio. E questa è storia nota. Quello che non si è mai capito è cosa sia davvero successo a Marsiglia quel giorno. “Io stavo litigando con il portiere Rulli - ha raccontato a The Athletic - e sono volate parole pesanti. È intervenuta la sicurezza, poi si è messo in mezzo Adrien”. E da qui lo scontro. Una rissa definita “da bar” dall’ex allenatore De Zerbi. “Lui e Benatia (al tempo ds) non hanno visto il primo pugno che lui mi ha sferrato. Hanno pensato che fossi stato io a colpirlo per primo, ma non è andata così. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rowe e la rissa con Rabiot: "Litigavo con Rulli, poi lui mi ha dato un pugno. Con De Zerbi nel bosco alle 4..."

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L'ha toccata pianissimo

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