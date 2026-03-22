La lettera di De Roon a Bergamo | Il vostro sostegno mi emoziona voglio alzare ancora una volta un trofeo

In occasione della sfida contro il Verona, Marten De Roon ha tagliato il traguardo delle 436 partite ufficiali con la maglia dell’ Atalanta. Il capitano della Dea ha dunque superato Gianpaolo Bellini diventando così il giocatore capace di collezionare il maggior numero di presenze ufficiali con la maglia nerazzurra. E proprio in occasione della sfida di campionato contro la formazione scaligera, il centrocampista olandese ha voluto dedicare una lettera alla città di Bergamo che ormai undici anni fa l’ha accolto schiudendogli le porte di un mondo, quello a tinte nerazzurre, del quale è diventato uno dei simboli più fulgidi. Nel giorno in cui entra con ancora più vigore nel firmamento nerazzurro, il numero 15 nerazzurro ha voluto spendere parole importanti e di amore assoluto per quella che ormai è diventata la ‘sua’ città. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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