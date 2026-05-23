Il suo libro lo aveva intitolato “ Nonostante il Pd ” e Vincenzo De Luca è stato di parola. Lo sceriffo, conclusasi l’esperienza alla guida della Regione Campania, ha scelto di ripartire da casa: dopo le frettolose dimissioni del sindaco di Salerno, De Luca ha annunciato la sua candidatura a primo cittadino. E nella sua coalizione non ha voluto il simbolo del Pd. Sono solo liste apparentemente civiche quelle che supportano l’ex governatore che, inevitabilmente, è il grande favorito della partita. A provare a impensierirlo nella tornata del 24 e 25 maggio è sceso in campo Gherardo Marenghi, avvocato e docente dell’Università di Salerno indicato dal centrodestra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - De Luca in pole a Salerno Centrodestra favorito nella corsa di Reggio

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