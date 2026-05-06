A meno di due settimane dalle elezioni comunali, le campagne sono in fermento in varie città. A Salerno, il governatore regionale ha annunciato una rottura con il partito di suo figlio, mentre a Reggio Calabria la destra si prepara a conquistare il municipio. Le amministrative rappresentano l’ultimo appuntamento prima delle elezioni politiche del 2027, con schieramenti pronti a confrontarsi per le future strategie politiche.

Poco meno di due settimane alla sfida del voto nei Comuni, quando destra e sinistra si “conteranno” per l’ultima volta prima della sfida per le Politiche del 2027. Sono 626 i comuni italiani che il 24 e 25 maggio prossimi sono chiamati alle urne tra cui 15 capoluoghi di provincia: Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone e Salerno. Otto di questi sono attualmente governati dal centrosinistra e sette dal centrodestra. Un primo mini test elettorale dopo il referendum sulla giustizia. A fare da ago della bilancia per dire chi avrà vinto e chi perso sono in particolare due Comuni: Venezia e Reggio Calabria.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Voto nei Comuni: a Salerno De Luca in guerra col Pd del figlio, destra alla conquista di Reggio Calabria

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Reggio Calabria al voto tra un Pd che punta alla riconferma e il candidato “a sorpresa” del centrodestra. I numeri della sfidaTra i comuni chiamati al voto il 24 e 25 maggio, Reggio Calabria appare come una delle sfide più politiche delle prossime amministrative.

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