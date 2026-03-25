Elezioni comunali Piero De Luca Pd | Caso Salerno? Vedremo tavolo di centrosinistra in corso

Le elezioni comunali si avvicinano e il centrosinistra si prepara ad affrontare la sfida nei diversi territori, con particolare attenzione alla regione Campania. In questa fase, si discute ancora sulla strategia e sulle alleanze, con incontri e tavoli di confronto in corso tra i membri del partito e gli alleati. La situazione resta in evoluzione, mentre si definiscono le candidature e le posizioni ufficiali.

Le prossime elezioni amministrative rappresentano un banco di prova cruciale per il centrosinistra, soprattutto in Campania, dove il Partito Democratico è impegnato nella costruzione del cosiddetto “campo largo”. Nel dibattito politico si inseriscono le dichiarazioni del deputato e segretario regionale dei democratici Piero De Luca, che ha fatto il punto sul lavoro in corso e sulle possibili candidature, inclusa quella del padre, il presidente della Regione. L’obiettivo dichiarato è chiaro: “Costruire per quanto possibile coalizioni di centro-sinistra ampie, larghe, sul modello dell’impostazione messa in campo a livello regionale”. Una... 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Elezioni comunali, Piero De Luca (Pd): "Caso Salerno? Vedremo, tavolo di centrosinistra in corso" Articoli correlati Elezioni comunali a Salerno: De Luca prepara le liste, l'altro centrosinistra cerca un nome alternativoVincenzo De Luca è al lavoro per preparare quello che immagina sarà il suo grande ritorno a Palazzo di Città. Leggi anche: Elezioni comunali a Salerno, Conte (Pd): "De Luca? Cara Elly, si deve cambiare" Aggiornamenti e contenuti dedicati a Elezioni comunali Piero De Luca Pd Caso... Temi più discussi: Elezioni comunali, Piero De Luca (Pd): Caso Salerno? Vedremo, tavolo di centrosinistra in corso; Il Pd struzzo e la disfida (cinematografica) nel centrodestra; Salerno De Luca riparte da Mariconda ed è scontro nel centrodestra; Referendum giustizia, vince il NO - LE REAZIONI. Piero De Luca, 'leader sceglieranno se fare primarie. Schlein pronta a candidarsi'Sulle eventuali primarie nel centro sinistra per le prossime politiche la scelta della premiership sarà affidata ad una valutazione dei leader, se si dovesse decidere di andare verso le primarie la s ... ansa.it Referendum, Piero De Luca: «Riforma pericolosa: avremo meno diritti»Piero De Luca, deputato e segretario campano del Pd, quali sono i punti deboli della riforma? «È inefficace e dannosa. Non affronta le criticità che pure ... ilmattino.it Piero De Luca, 'leader sceglieranno se fare primarie https://cronachesalerno.it/piero-de-luca-leader-sceglieranno-se-fare-primarie/ - facebook.com facebook Piero De Luca, 'leader sceglieranno se fare primarie. Schlein pronta a candidarsi'. 'Lavoriamo su liste per le Comunali. Salerno Vedremo si farà tavolo in queste ore' #ANSA x.com