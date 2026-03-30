Piero De Luca ha espresso l’intenzione di rafforzare l’unità all’interno del Partito Democratico durante una trasmissione televisiva. Tuttavia, alle prossime elezioni comunali a Salerno, il simbolo del partito non sarà presente sulla scheda elettorale. La decisione ha suscitato diverse reazioni tra gli esponenti politici e gli osservatori, mentre il rappresentante del partito ha ribadito la volontà di collaborare in vista delle amministrative.

Tempo di lettura: 2 minuti Piero De Luca, intervenendo ad Agorà su Rai3, ha provato a serrare i ranghi del centrosinistra con un messaggio chiaro: “Basta dibattiti interni o politicisti”, serve invece costruire “un’alternativa credibile, solida, radicata nella società” per battere la destra alle prossime Politiche. Un monito, quasi una chiamata alle armi, per un campo progressista che da tempo fatica a trovare una sintesi. Il problema è che, mentre a Roma si invoca compattezza, in Campania – e in particolare a Salerno – accade esattamente l’opposto. Alle prossime elezioni comunali, infatti, il Partito Democratico non si presenterà con il proprio simbolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Piero De Luca invoca unità nel PD, ma alle comunali di Salerno non ci sarà il simbolo

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