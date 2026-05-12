Un giovane studente ha scritto una lettera in cui racconta di aver subito un’aggressione con un coltello nel centro di Milano. L’attacco è avvenuto all’alba del 12 ottobre 2025, nei pressi di un noto locale di Corso Como, frequentato da molti giovani. Nonostante le ferite, il ragazzo afferma di aver perdonato i suoi aggressori e di non provare odio, anche se ancora sente il dolore della coltellata.

“A volte ancora la sento, la coltellata. Io non dovrei essere qui. Perché non mi sento le gambe?”. Era l’alba del 12 ottobre 2025, in pieno centro a Milano, zona Corso Como, fuori da uno dei locali più frequentati dalla gioventù milanese. Davide Simone Cavallo, 22enne studente della Bocconi, fu aggredito, rapinato e accoltellato per una banconota da 50 euro da un gruppo di cinque ragazzi giovanissimi, di cui tre minorenni. Quella notte, Davide, ragazzo sano, sportivo e pieno di vita, rischiò di morire dissanguato. Ora, dopo mesi di ospedale e una lunga riabilitazione, ha perso l’uso delle gambe e affronta ogni giorno una battaglia per recuperare almeno parte della sua indipendenza.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “‘A volte ancora la sento, la coltellata’, ma ‘non odio’: la lettera di Davide, lo studente aggredito per 50 euro perdona i suoi aggressori

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“‘A volte ancora la sento, la coltellata’, ma ‘non odio’: la lettera di Davide, lo studente accoltellato perdona i suoi aggressori“A volte ancora la sento, la coltellata… Io non dovrei essere qui… Perché non mi sento le gambe?”.

Leggi anche: Davide sopravvissuto al branco, la lettera del bocconiano pestato e accoltellato per 50 euro: “Rabbia, ma non odio. Il cuore ha perdonato”

Argomenti più discussi: Ho perso le gambe, non la voglia di vivere. Ai ragazzi che mi hanno accoltellato dico: non siete perduti; Davide sopravvissuto al branco, la lettera del bocconiano pestato e accoltellato per 50 euro: Rabbia, ma non odio. Il cuore ha perdonato; BRAMATI: CHAPEAU, RAGAZZI, MILLE VOLTE CHAPEAU. NATURALMENTE ROSA...; Davide ha fatto un gesto raro, la vittoria è sua, il commovente abbraccio dei due runner.

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Davide, colpito dal branco: Il mio corpo è un fantasma. Ai miei aggressori dico: non siete perdutiStudente di 22 anni, a ottobre è stato aggredito da cinque ragazzi a Milano. Una lesione midollare gli ha quasi tolto l’uso delle gambe. La sua lettera: Non ... milano.repubblica.it