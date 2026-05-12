Davide Simone Cavallo, 22 anni, ha scritto una lettera in cui ricorda l’aggressione avvenuta la notte del 12 ottobre nei pressi di Corso Como. Secondo quanto scritto, è stato rapinato, poi aggredito e colpito con un coltello per una somma di 50 euro. Nella comunicazione, il giovane parla della rabbia provata, ma anche del perdono che ha scelto di portare nel suo cuore.

Milano – “A volte ancora la sento, la coltellata (.) Mi chiamo Davide Simone Cavallo, ho 22 anni e sono il ragazzo che è stato rapinato, aggredito e accoltellato la notte del 12 ottobre vicino a Corso Como. Ci ho messo un po’ a decidere di aprirmi ma sento sia arrivato il momento”. Si apre così una toccante lettera che il giovane, studente della Bocconi, rivolge a i tre ragazzi minorenni e ai due maggiorenni - tutti residenti a Monza - che l’hanno aggredito e accoltellato, nella zona della movida, per 50 euro. Due fendenti lo hanno quasi dissanguato perforandogli tre arterie toraciche e lesionandogli il midollo spinale, con la conseguenza di danni gravissimi e una lunga battaglia ancora tutta da affrontare.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Davide sopravvissuto al branco, la lettera del bocconiano pestato e accoltellato per 50 euro: “Rabbia, ma non odio. Il cuore ha perdonato”

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Si parla di: Davide sopravvissuto al branco, la lettera del bocconiano pestato e accoltellato per 50 euro: Rabbia, ma non odio. Il cuore ha perdonato; Davide colpito dal branco: Non odio chi mi ha fatto questo.

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