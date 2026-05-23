L’allenatore del Torino ha dichiarato che la partita contro la Juventus rappresenta un’occasione per scrivere la storia del club. Ha aggiunto che la squadra vuole vincere per i tifosi.

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© Juventusnews24.com - D’Aversa: «Contro la Juve abbiamo la possibilità di scrivere la storia del Torino. Vogliamo vincere per i tifosi»

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