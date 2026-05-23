D’Aversa | Contro la Juve abbiamo la possibilità di scrivere la storia del Torino Vogliamo vincere per i tifosi

Da juventusnews24.com 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’allenatore del Torino ha dichiarato che la partita contro la Juventus rappresenta un’occasione per scrivere la storia del club. Ha aggiunto che la squadra vuole vincere per i tifosi.

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