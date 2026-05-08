Torino D’Aversa gasa l’ambiente | Il derby è uno stimolo importante I tifosi hanno apprezzato quanto fatto ma siamo ambiziosi e non vogliamo accontentarci
Prima del match contro il Sassuolo, valido per la 36ª giornata di Serie A, l’allenatore del Torino ha parlato ai media sottolineando come il derby rappresenti uno stimolo importante per la squadra. Ha aggiunto che i tifosi hanno mostrato apprezzamento per le prestazioni recenti, ma ha anche dichiarato che l’obiettivo è continuare a migliorare, senza accontentarsi dei risultati ottenuti finora. Le sue parole sono state riportate durante un’intervista rilasciata a DAZN.
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