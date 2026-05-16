Rolando Mandragora si prepara alla partita contro la Juventus, affermando di arrivare a Torino con la mente sgombra e con l’obiettivo di conquistare la vittoria per i tifosi della sua squadra. Il centrocampista ha commentato la stagione più complessa della sua carriera, lodando il lavoro dell’allenatore e confermando il rinnovo del contratto fino al 2028, definendo la società come una famiglia. Le sue parole sono state accompagnate da un messaggio di fiducia e determinazione in vista della sfida.

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© Calcionews24.com - Mandragora sfida la Juve: «Mente sgombra a Torino, vogliamo vincere per i nostri tifosi»

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