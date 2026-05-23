In ambito legale, si distingue tra danno diretto e mancato guadagno. Il danno diretto si riferisce alle spese sostenute per riparazioni o ripristini, mentre il mancato guadagno rappresenta il reddito che non si è potuto ottenere a causa di un evento dannoso. La differenza tra le spese di riparazione e il reddito perso viene calcolata considerando i costi effettivi e le entrate non percepite. Le compagnie assicurative potrebbero rifiutarsi di coprire il profitto atteso, sostenendo che si tratta di un danno indiretto.

? Punti chiave Come si calcola la differenza tra spese di riparazione e reddito perso?. Perché l'assicurazione potrebbe non pagare il profitto che avresti ottenuto?. Come evitare che la sottoassicurazione riduca drasticamente il tuo risarcimento?. Quali prove servono per trasformare una proiezione futura in un dato certo?.? In Breve Articolo 1223 codice civile regola compensazioni per inadempimento o ritardo contrattuale.. Articolo 1905 impone clausola specifica per indennizzo relativo al lucro cessante.. Articolo 1907 prevede riduzione indennizzo proporzionale in caso di sottoassicurazione del bene.. Articolo 1908 vieta attribuzione valore superiore a quello posseduto al momento del sinistro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Mi informo e studio da tempo, ed è proprio questo che mi impedisce di ridurre una realtà così complessa a formule assolute come ha fatto solo danni. La storia, soprattutto nei conflitti, diventa pericolosa quando smettiamo di distinguere tra analisi e slogan. x.com