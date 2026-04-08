Piazzale Africa ancora sbarre rotte nel parcheggio | un grave danno economico per Francigena

Nel parcheggio di viale Armando Diaz, le sbarre di ingresso sono ancora rotte, creando disagi per gli utenti. Sono passati quasi dodici mesi dall'apertura del supermercato e dai lavori di riqualificazione dell’area, ma la gestione dell’area è ancora in fase di stallo. La situazione ha causato un danno economico per la società incaricata della gestione, che si trova a dover affrontare le conseguenze di un’opera incompleta e non funzionante.