Piazzale Africa ancora sbarre rotte nel parcheggio | un grave danno economico per Francigena

Da viterbotoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel parcheggio di viale Armando Diaz, le sbarre di ingresso sono ancora rotte, creando disagi per gli utenti. Sono passati quasi dodici mesi dall'apertura del supermercato e dai lavori di riqualificazione dell’area, ma la gestione dell’area è ancora in fase di stallo. La situazione ha causato un danno economico per la società incaricata della gestione, che si trova a dover affrontare le conseguenze di un’opera incompleta e non funzionante.

Il parcheggio di viale Armando Diaz è diventato il simbolo di un'efficienza che non arriva mai. Nonostante sia passato quasi un anno dall'apertura del supermercato e dalla contestuale riqualificazione dell'area, la gestione affidata a Francigena è di fatto paralizzata. Il sistema di automazione. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Leggi anche: Parcheggio di piazzale Africa, le sbarre mai entrate in funzione sono già malconce | FOTO

Svolta per Viterbo, verso il primo parcheggio multipiano: "Nella sede di Francigena a San Biele"L'amministrazione Frontini, dopo qualche incertezza, approva il documento di indirizzo e inserisce il progetto nel piano delle opere pubbliche.

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.