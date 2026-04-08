Piazzale Africa ancora sbarre rotte nel parcheggio | un grave danno economico per Francigena
Nel parcheggio di viale Armando Diaz, le sbarre di ingresso sono ancora rotte, creando disagi per gli utenti. Sono passati quasi dodici mesi dall'apertura del supermercato e dai lavori di riqualificazione dell’area, ma la gestione dell’area è ancora in fase di stallo. La situazione ha causato un danno economico per la società incaricata della gestione, che si trova a dover affrontare le conseguenze di un’opera incompleta e non funzionante.
Il parcheggio di viale Armando Diaz è diventato il simbolo di un'efficienza che non arriva mai. Nonostante sia passato quasi un anno dall'apertura del supermercato e dalla contestuale riqualificazione dell'area, la gestione affidata a Francigena è di fatto paralizzata. Il sistema di automazione. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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Svolta per Viterbo, verso il primo parcheggio multipiano: "Nella sede di Francigena a San Biele"L'amministrazione Frontini, dopo qualche incertezza, approva il documento di indirizzo e inserisce il progetto nel piano delle opere pubbliche.