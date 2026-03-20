La Polizia di Stato di Catania ha portato a termine una vasta operazione che ha coinvolto numerose abitazioni nei quartieri popolari della città. Durante le indagini sono state identificate diverse persone coinvolte in un maxi furto di energia elettrica, con alcune case che avevano accesso gratuito all’elettricità per quattro anni. Il danno economico stimato ammonta a centinaia di migliaia di euro e sono state presentate centinaia di denunce.

È di centinaia di denunce e un danno stimato di centinaia di migliaia di euro il bilancio di una vasta operazione della Polizia di Stato contro il furto di energia elettrica. L’intervento è stato condotto nei quartieri di San Cristoforo, Librino e San Giovanni Galermo e ha portato alla scoperta di numerosi allacci abusivi e manomissioni dei contatori, con rischi concreti per la sicurezza pubblica. Operazione coordinata dalla Polizia di Stato Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata pianificata per contrastare il fenomeno dei furti di energia elettrica che da tempo affligge alcune aree della città. Gli... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Energia gratis per 4 anni in alcune case di Catania, maxi furto di elettricità e ingente danno economico

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