Due scuole di San Giovanni e Passo di Rigano si sono scambiate un testimone durante una staffetta per onorare la memoria. L’evento ha coinvolto studenti e insegnanti, che hanno partecipato a una cerimonia simbolica. La staffetta ha visto il passaggio di un pallone da calcio come simbolo di legalità e rispetto. La consegna del testimone ha rappresentato un momento di condivisione tra le due comunità scolastiche.

? Punti chiave Come può un pallone da calcio diventare un simbolo di legalità?. Chi porterà il testimone tra le scuole di San Giovanni e Passo di Rigano?. Dove si svolgerà il passaggio di consegne tra gli studenti coinvolti?. Perché il comitato ha scelto proprio le scuole per onorare Daniele?.? In Breve Messa di suffragio il 22 maggio nella parrocchia di San Giovanni Apostolo.. Omaggio floreale alla stele di via Roccazzo 56 il 24 maggio alle 18.. Staffetta scolastica il 25 maggio tra istituti Saladino, Levi Montalcini e Buonarroti.. Percorso educativo tra i quartieri San Giovanni Apostolo, Borgo Nuovo e Passo di Rigano.. Il comitato spontaneo Verità e giustizia per Daniele Discrede organizza una serie di iniziative per il 24 maggio, dodicesimo anniversario dell’omicidio avvenuto in via Roccazzo a Palermo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Daniele Discrede: la staffetta tra le scuole per onorare la memoria

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