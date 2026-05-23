Dalle canzoni al teatro | viaggio nella tradizione della sceneggiata napoletana

La sceneggiata napoletana, che unisce teatro popolare e canzone, ha rappresentato per decenni storie di drammi familiari, passioni e tradimenti. Originata nella tradizione locale, questa forma artistica si è sviluppata come un simbolo culturale di Napoli, passando dal teatro alla musica. La sua evoluzione ha coinvolto vari mezzi di espressione, mantenendo inalterata la narrazione di vicende quotidiane e sentimenti profondi.

Nata tra teatro popolare e canzone napoletana, la sceneggiata ha raccontato per decenni drammi familiari, passioni e tradimenti, diventando uno dei simboli culturali più autentici di Napoli.. Genere tipicamente napoletano, la sceneggiata mescola sapientemente la musica con la recitazione di un soggetto con canoni ben definiti. Ciò che la caratterizza e la distingue da altri generi teatrali simili è che la musica non viene scritta per lo spettacolo, ma essa si basa sulla creazione di una sceneggiatura fondata su canzoni preesistenti e famose, ascoltate alla radio oppure per strada grazie ai posteggiatori. Si pensa che il genere sia nato nel primo dopoguerra, in seguito alla censura imposta dal regime fascista alle volgarità e trivialità del varietà, tassata eccessivamente per arginare la sua espansione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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