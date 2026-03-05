Cuccuruccucù e il pubblico salta sulla sedia Al teatro Oscar un viaggio dentro le canzoni di Franco Battiato

Al teatro Oscar di Milano, il pubblico ha assistito a uno spettacolo dedicato alle canzoni di Franco Battiato. L’evento, tenutosi il 5 marzo 2026, ha coinvolto i presenti con interpretazioni dal vivo e momenti di musica dal vivo. Il pubblico ha reagito con entusiasmo, saltando sulla sedia durante l’esecuzione di “Cuccuruccucù”. Lo spettacolo ha offerto un viaggio attraverso le composizioni dell’artista.

Milano, 5 marzo 2026 –  Voli imprevedibili ed ascese velocissime. “Non volevamo fare uno spettacolo di teatro-canzone, in movimento tra riferimenti autobiografici e brani musicali, seguendo un percorso magari cronologico”, premette la giornalista e conduttrice radiofonica Silvia Boschero parlando de “ Il Mare Nel Cassetto – La via di Franco Battiato”, lo spettacolo che porta in scena da oggi a domenica al Teatro Oscar di via Lattanzio assieme alla violinista?jazz Anaïs Drago e ad un’eccellenza del cantautorato genovese quale?Giua. concerto di battiato “A livello narrativo, infatti, tutto parte dalla domanda esistenziale per eccellenza che Battiato si pose all’età di 7-8 anni: chi sono io?” racconta la voce di programmi RadioRai come “Village”, “Stereonotte” o?“Moby?Dick”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

