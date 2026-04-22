Giovedì 23 aprile si terrà al Trianon Viviani un appuntamento della rassegna “RiSoNa” dedicato alla musica napoletana. L'incontro, condotto da Marina Tripodi, affronterà i diversi timbri, stili e caratteristiche della canzone napoletana, con un focus sui cantanti come Caruso e Gragnaniello. L'evento mira a esplorare le peculiarità vocali e le identità artistiche dei protagonisti di questa tradizione musicale.

Giovedì 23 aprile, in programma per la rassegna “RiSoNa”, al Trianon Viviani un incontro dedicato a timbri, stili e identità della canzone napoletana, guidato da Marina Tripodi. A Napoli ogni voce racconta una storia: un patrimonio di timbri, stili e identità che attraversa il tempo e continua a trasformarsi. Prosegue al Teatro Trianon Viviani di Napoli “RiSoNa. Tracce, voci e paesaggi della musica campana”, il ciclo di incontri ideato e curato da Pasquale Scialò, che esplora la ricchezza e la complessità della tradizione musicale campana attraverso conversazioni, ascolti e testimonianze. Giovedì 23 aprile, alle ore 17.30, è in programma “Orizzonti vocali.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Da Caruso a Gragnaniello, viaggio nella voce napoletana al Trianon Viviani

Notizie correlate

Trianon Viviani, Massimo Lopez e Raiz al teatro della Canzone napoletanaIl leader degli Almamegretta nel nuovo concerto di sostegno alla ricerca sul cancro.

Al Trianon Viviani nuovi percorsi di visita dedicati alla storia della canzone napoletana Lo storico teatro di Forcella apre al pubblico una nuova esperienza di visita tra la Stanza delle Meraviglie, la nuova Stanza della Memoria e il...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Da Caruso a Gragnaniello: viaggio nella voce napoletana al Trianon Viviani di Napoli; RiSoNa, al Teatro Trianon Viviani; Nell'ex Base Nato di Bagnoli, si balla al ritmo dei Masters At Work - Napoli Village - Quotidiano di.

Da Caruso a Gragnaniello viaggio nella voce napoletana al Trianon VivianiGiovedì 23 aprile, alle ore 17.30, è in programma Orizzonti vocali. Vox Partenopea. Timbri, stili e identità, incontro con Marina Tripodi, esperta in ... napolivillage.com

Al Trianon Viviani ritornano gli Esercizi di fantasiaDal 22 aprile, al Trianon Viviani, la nuova edizione della rassegna teatrale con spettacoli per le famiglie e per le scuole, in collaborazione con i Teatrini. 2anews.it

NanoTV. . #Napoli Trianon Viviani - teatro della Canzone napoletana - #PierpaoloSepe è il nuovo direttore artistico: “Emozione e paura” Paolo Fusco Regione Campania #Teatro #Trianon #Forcella #Cultura #DirezioneArtistica #RegioneCampania #OnTh - facebook.com facebook