Dall’Europa arrivano notizie riguardanti l’interesse verso l’energia geotermica e le tecnologie che permettono di estrarre risorse energetiche dal sottosuolo. Contestualmente, il conflitto in Medio Oriente ha causato problemi nel traffico di petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz, evidenziando la vulnerabilità delle forniture energetiche mondiali.

L’escalation del conflitto in Medio Oriente, con le difficoltà del traffico di petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz, sta mettendo in luce la fragilità delle catene di approvvigionamento globali di energia. Il mondo intero è alla ricerca di soluzioni che vadano oltre la geopolitica e le crisi globali. Nelle ultime ore si è parlato molto di energia geotermica la quale, stando a quanto comunicato dalle aziende specializzate nel settore, sarebbe “strutturalmente immune a queste dinamiche”. – Notizie.com Prima... 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Dall’Europa la sfida al petrolio, l’energia geotermica e le nuove tecnologie che estraggono risorse infinite dal cuore della roccia

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