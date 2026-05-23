Dalla Strada al Palco Special stoccata in studio a Carlo Conti e Sanremo | Qui cantano meglio C' entra Maria De Filippi

Durante la finale di Dalla Strada al Palco su Rai 1, è stata rivolta una battuta a Carlo Conti, coinvolgendo anche Maria De Filippi. La frase, pronunciata in studio, affermava che “qui cantano meglio”. La critica si riferisce alle esibizioni dei concorrenti, con un commento diretto al giudizio di Conti. La puntata ha visto anche riferimenti a Sanremo, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sulle reazioni.

Durante la finale di Dalla Strada al Palco su Rai 1 c'è stato spazio anche per una pungente frecciatina a uno dei giurati: Carlo Conti. Per decidere il vincitore tra i 14 finalisti giunti fino a questo punto del programma, alcuni di loro si sono esibiti con delle guest star invitate in puntata. 🔗 Leggi su Today.it

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