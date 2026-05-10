Dalla strada al palco - Special Mara Venier ' furiosa' con Carlo Conti | Mi metti in croce Poi i finalisti e le storie più dolorose
Durante la quarta puntata di “Dalla strada al palco - Special”, andata in onda sabato 9 maggio 2026 su Rai 1, Mara Venier ha avuto uno scontro acceso con Carlo Conti, affermando di sentirsi messa in croce. La puntata ha visto anche la partecipazione di altri conduttori e dell’ospite Enrico Brignano, mentre i “Passanti Importanti” hanno ascoltato storie di persone con esperienze personali molto intense e dolorose.
Al termine della quarta puntata di “Dalla strada al palco - Special”, trasmessa in prima serata su Rai 1 sabato 9 maggio 2026, i “Passanti Importanti” - Carlo Conti, Mara Venier, Bianca Guaccero e Nino Frassica, insieme all'ospite Enrico Brignano - hanno ascoltato diverse storie emozionanti e.🔗 Leggi su Today.it
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