Dalla strada al palco - Special Mara Venier ' furiosa' con Carlo Conti | Mi metti in croce Poi i finalisti e le storie più dolorose

Durante la quarta puntata di “Dalla strada al palco - Special”, andata in onda sabato 9 maggio 2026 su Rai 1, Mara Venier ha avuto uno scontro acceso con Carlo Conti, affermando di sentirsi messa in croce. La puntata ha visto anche la partecipazione di altri conduttori e dell’ospite Enrico Brignano, mentre i “Passanti Importanti” hanno ascoltato storie di persone con esperienze personali molto intense e dolorose.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui