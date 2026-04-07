Dalla Strada al palco si trasforma in uno speciale con nuove modalità di spettacolo. La trasmissione presenta cantanti, musicisti e artisti di strada che si esibiscono davanti a una giuria composta da Carlo Conti, Mara Venier, Bianca Guaccero e Nino Frassica. La messa in onda è prevista in televisione, con una data ancora da comunicare. La giuria è composta da personalità note nel mondo dello spettacolo.

‘ Dalla Strada al palco ‘ si rifà il look e diventa special. Cantanti, musicisti e artisti di strada si esibiscono davanti ad una giuria di eccezione composta da Carlo Conti, Mara Venier, Bianca Guaccero e Nino Frassica. Scopriamo insieme quando andrà in onda in tv. ‘Dalla Strada al palco special’: cast e quando in tv. Dopo quattro conduzioni di Nek, arriva ‘ Dalla Strada al palco Special ‘. Il talent show mette ancora di più al centro gli artisti di strada puntando tutto sullo spettacolo e la loro storia. Ogni protagonista infatti si presenta da solo, racconta chi è e si esibisce davanti a ‘passati importanti’. Obiettivo è quello di catturare l’attenzione e guadagnare punti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - ‘Dalla Strada al palco special’ con Carlo Conti: cast, ospiti e quando in tv

Dalla Strada al Palco diventa Special con Conti, Venier, Frassica e Guaccero in giuriaTorna su Rai 1 con alcune significative novità Dalla Strada al Palco, il programma che porta su un palco televisivo talenti e artisti di strada,...

Carlo Conti a Dalla strada al palco in veste di giudiceAnche quest'anno torna Dalla strada al palco ma Carlo Conti non occuperà il ruolo da conduttore bensì da giudice: Bianca Guaccero condurrà da sola?...

Temi più discussi: Dalla strada al palco Special - articolo - Rai.it; Terremoto in Rai: Nek molla Dalla Strada al Palco (e Bianca Guaccero), Paola Perego scaccia i The Jackal da The Floor; Rai Uno, torna Dalla strada al palco: tutte le novità del talent che porta in tv gli artisti di strada; Dalla strada al palco diventa special: quando va in onda la prima puntata con Carlo Conti.

Dalla strada al palco, Carlo Conti: «Il mondo è pieno di talenti e noi siamo qui per scovarli»«Con me, Mara Venier, Nino Frassica e Bianca Guaccero. Preparatevi a un programma super moderno e ritmato» dice. Dal 10 aprile su Rai1 ... sorrisi.com

Dalla Strada al Palco diventa Special con Conti, Venier, Frassica e Guaccero in giuriaDalla Srada al Palco Special su Rai 1 da venerdì 10 aprile 2026 con Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica e Bianca Guaccero ... davidemaggio.it

La baia di calamosca vista dalla strada che porta a cala fighera - facebook.com facebook

Dalla strada mi arrivò una voce: «Abbasso il fascismo!» x.com