Dalla strada al palco Special stasera la finale | scaletta concorrenti ospiti

Da today.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Luci accese sull’ultima grande festa degli artisti di strada. Questa sera, sabato 23 maggio 2026, Rai 1 trasmette la finalissima di "Dalla strada al palco Special", il people show nato da un’idea di Carlo Conti, nella corrente edizione anche conduttore. Dopo settimane di esibizioni e applausi. 🔗 Leggi su Today.it

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