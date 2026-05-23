Dalla strada al palco Special stasera la finale | scaletta concorrenti ospiti

Luci accese sull’ultima grande festa degli artisti di strada. Questa sera, sabato 23 maggio 2026, Rai 1 trasmette la finalissima di "Dalla strada al palco Special", il people show nato da un’idea di Carlo Conti, nella corrente edizione anche conduttore. Dopo settimane di esibizioni e applausi. 🔗 Leggi su Today.it

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