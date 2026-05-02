Stasera lo show ideato da Carlo Conti torna in prima serata con ospiti d'eccezione e nuove sfide: in palio due posti per la finale e il titolo di miglior artista di strada d'Italia. Questa sera, sabato 2 maggio, in prima serata su Rai 1 va in onda lo speciale di Dalla Strada al Palco, il people show nato da un'idea di Carlo Conti. Il programma, eccezionalmente collocato al sabato, tornerà poi nella sua consueta programmazione del venerdì a partire dalla prossima settimana. Ospiti di Dalla Strada al Palco del 2 maggio La puntata di questa sera decreterà due nuovi artisti che accederanno alla finale, dove si contenderanno il titolo di miglior artista di strada d'Italia e il premio finale di 10mila euro in gettoni d'oro.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Dalla strada al palco Special stasera su Rai 1: ospiti e giuria del 2 maggio

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