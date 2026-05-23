Stasera su Rai 1 si conclude lo show condotto da Carlo Conti, che vede artisti di strada sfidarsi in performance dal vivo. La puntata finale include ospiti musicali e una giuria composta da personalità di rilievo. La competizione si svolge con la partecipazione di diversi artisti e con la decisione finale affidata ai giudici. La trasmissione combina esibizioni artistiche e momenti di intrattenimento, chiudendo la stagione con il consueto format di gara.

Gran finale per lo show di Carlo Conti su Rai 1: gli artisti di strada si sfidano nell'ultima puntata tra performance live, ospiti musicali e una giuria VIP pronta a decidere il vincitore. Questa sera, sabato 23 maggio va in onda su Rai 1 l'attesissima finale di Dalla Strada al Palco Special, il people show ideato da Carlo Conti e dedicato al talento degli artisti di strada. Nell'ultima puntata, i finalisti si esibiranno davanti a una super giuria e a un pubblico pronto a decretare il vincitore. La serata sarà arricchita da ospiti musicali, performance live e momenti di spettacolo che renderanno la chiusura dell'edizione un vero evento televisivo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Dalla Strada al Palco Special, finale su Rai 1: artisti ospiti e giuria di stasera

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DALLA STRADA AL PALCO TRASLOCA AL SABATO TRA OSPITI SPECIALI E NUOVI TALENTI

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