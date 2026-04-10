Stasera su Rai 1 va in onda la prima puntata di Dalla strada al palco Special, uno spettacolo condotto da Carlo Conti. La trasmissione, alla sua quinta edizione, presenta un format rinnovato rispetto alle passate edizioni e vede la partecipazione di Mara Venier, Nino Frassica e Bianca Guaccero, che compongono la giuria. La serata rappresenta un nuovo capitolo del programma, che si distingue per il cambio di denominazione e per le novità introdotte.

Non è un semplice ritorno quello di Dalla strada al palco. Perché quest’anno il programma ideato da Carlo Conti, giunto alla quinta edizione, è completamente rinnovato, già dal titolo: Dalla strada al palco Special. Stasera in tv, venerdì 10 aprile in prima serata su Rai 1 alle 21.30, va in onda la prima di sei puntate che accompagneranno il pubblico fino al 22 maggio. E a condurre non c’è nessuno. Sembra impossibile, eppure è così. I giudici protagonisti di Dalla strada al palco Special. Senza conduttore, qualcuno dovrà pur prendersi il centro della scena. E quel qualcuno è più di qualcuno, ovvero la giuria. I “passanti importanti” sono nientemeno che Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica e Bianca Guaccero. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Senza conduttore, inizia stasera in tv Dalla strada al palco Special: appuntamento su Rai 1 con Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica e Bianca Guaccero in giuria

Dalla Strada al Palco diventa Special con Conti, Venier, Frassica e Guaccero in giuriaTorna su Rai 1 con alcune significative novità Dalla Strada al Palco, il programma che porta su un palco televisivo talenti e artisti di strada,...

Dalla strada al palco Special: Nek e Bianca Guaccero tornano su Rai 1Il talent show Dalla strada al palco dedicato agli artisti di strada si rinnova per la primavera 2026 L’annuncio ufficiale… L’annuncio ufficiale è...

How to Turn Your Dream Into Reality Even If You're Starting From Nothing

Temi più discussi: Carlo Conti: Da oggi sono ufficialmente su Tik Tok, record di follower in un giorno; Dalla strada al palco, Carlo Conti: Il mondo è pieno di talenti e noi siamo qui per scovarli; Dalla strada al palco Special, da stasera in tv: anticipazioni, giuria, ospiti, novità; Dalla strada al palco, quando inizia, puntate e cast (senza Nek).

Dalla strada al palco, quando inizia, puntate e cast (senza Nek)Dal 10 aprile 2026 torna Dalla strada al palco, ma questa volta non ci sarà un conduttore: le novità della nuova edizione ... dilei.it

Carlo Conti a Sanremo 2026: «Stasera l’annuncio del conduttore 2027. Su Tredici Pietro e Morandi: nessun favoritismo»Oggi Laura c’è. E così, con questa nuova conferenza stampa, si va verso l’ultima serata del Festival 2026 con un vincitore ancora apertissimo, come dice Carlo Conti. Si comincia dalle polemiche, vera ... vanityfair.it

Carlo Conti stasera in tv con il suo nuovo show su Rai 1, ecco dove vive il conduttore - facebook.com facebook