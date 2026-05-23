Dalla Strada al Palco Special | brutto imprevisto scuote la finale su Rai 1 Mara Venier nel panico | Ma siete matti?
Durante la finale di Dalla Strada al Palco Special su Rai 1, un imprevisto ha interrotto la trasmissione. Mara Venier, presente in studio, ha espresso sorpresa e preoccupazione, chiedendo “Ma siete matti?”. Tra i concorrenti in gara c’era il Duo Moon, una coppia di giovani danzatori che aveva già conquistato il pubblico e la giuria con le loro esibizioni di danza acrobatica.
Un pericoloso imprevisto anima la puntata finale di Dalla Strada al Palco Special su Rai 1. Tra i 14 finalisti c'è il Duo Moon, giovane coppia di innamorati che hanno colpito pubblico e giuria con le loro esibizioni di danza acrobatica. Tutti i 14 finalisti sono stati accompagnati da guest star. 🔗 Leggi su Today.it
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Su Rai 1 la finale di Dalla strada al palco Special x.com
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