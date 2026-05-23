Dalla Strada al Palco Special | brutto imprevisto scuote la finale su Rai 1 Mara Venier nel panico | Ma siete matti?

Notizia in breve

Durante la finale di Dalla Strada al Palco Special su Rai 1, un imprevisto ha interrotto la trasmissione. Mara Venier, presente in studio, ha espresso sorpresa e preoccupazione, chiedendo “Ma siete matti?”. Tra i concorrenti in gara c’era il Duo Moon, una coppia di giovani danzatori che aveva già conquistato il pubblico e la giuria con le loro esibizioni di danza acrobatica.