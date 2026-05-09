Dalla strada al palco - Special Mara Venier gela Bianca Guaccero | Non è carino nei suoi confronti

Sabato 9 maggio 2026, su Rai 1, è andata in onda la penultima puntata di “Dalla strada al palco - Special”. Durante lo spettacolo, Mara Venier ha fatto un commento diretto a Bianca Guaccero, dicendo che non è stato gentile nei suoi confronti. La conduttrice ha espresso il suo pensiero senza mezzi termini, suscitando reazioni tra il pubblico presente in studio e a casa.

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