Dalla strada al palco - Special Mara Venier gela Bianca Guaccero | Non è carino nei suoi confronti
Sabato 9 maggio 2026, su Rai 1, è andata in onda la penultima puntata di “Dalla strada al palco - Special”. Durante lo spettacolo, Mara Venier ha fatto un commento diretto a Bianca Guaccero, dicendo che non è stato gentile nei suoi confronti. La conduttrice ha espresso il suo pensiero senza mezzi termini, suscitando reazioni tra il pubblico presente in studio e a casa.
Al via la penultima puntata di “Dalla strada al palco - Special” nella prima serata di Rai 1 di sabato 9 maggio 2026. Come sempre, i passanti importanti per questa edizione dello show sono Carlo Conti, Mara Venier, Bianca Guaccero e Nino Frassica, ma non manca Enrico Brignano, che fin dai primi.🔗 Leggi su Today.it
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