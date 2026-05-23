Cala il sipario su Dalla strada al palco Special: la grande festa degli artisti di strada, nata da un’idea di Carlo Conti, questa sera saluterà il pubblico con la puntata finale ricca di grandi emozioni. Come di consueto, al centro della serata ci saranno le storie uniche dei talenti che abbiamo già visto esibirsi negli appuntamenti precedenti, accompagnati eccezionalmente da grandi nomi del panorama musicale italiano e non solo. Dalla strada al palco Special, le anticipazioni del 23 maggio. Dopo settimane di esibizioni è arrivato il momento decisivo: puntata finale per Dalla strada al palco Special, in onda in prima serata su Rai1, che decreterà il vincitore di questa edizione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Dalla Strada al Palco, anticipazioni del 23 maggio: gli ospiti dell’ultima puntata

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