Anticipazioni Dalla Strada al Palco del 9 maggio | gli ospiti della quinta puntata

Sabato 9 maggio torna in prima serata lo show Dalla Strada al Palco Special. La quinta puntata andrà in onda e vedrà la partecipazione di vari ospiti. L’appuntamento si svolgerà in una fascia oraria serale e sarà trasmesso con lo stesso formato delle precedenti puntate. La trasmissione si concentra su performance live e interventi di personaggi invitati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Torna nella prima serata di sabato 9 maggio l’appuntamento con lo show Dalla Strada al Palco Special. La più grande festa degli artisti di strada porterà sul palco storie uniche ed emozionanti, ed una nutrita compagine di ospiti: accanto ai “passanti” Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica, Bianca Guaccero ed Enrico Brignano, arriveranno anche tre volti noti molto amati dal pubblico. Anticipazioni di Dalla Strada al Palco Special. Continua la sfida televisiva degli ascolti del sabato sera: dopo l’acceso scontro della scorsa settimana, a sfidare Maria De Filippi e il suo Amici sarà nuovamente Dalla Strada al Palco Special, in onda sulla rete ammiraglia Rai.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Anticipazioni Dalla Strada al Palco del 9 maggio: gli ospiti della quinta puntata ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Anticipazioni Dalla Strada al Palco del 2 maggio: gli ospiti della quarta puntataTorna, eccezionalmente nella prima serata di sabato 2 maggio, l’appuntamento con lo show Dalla Strada al Palco Special. Dalla strada al palco, anticipazioni del 17 aprile: gli ospiti della seconda puntataDopo un’ottima puntata di debutto, stasera, venerdì 17 aprile, torna Dalla strada al palco Special, con il secondo appuntamento dello show che porta... Altri aggiornamenti Temi più discussi: 'Dalla strada al palco', stasera sabato 9 maggio: gli ospiti del nuovo appuntamento; Anticipazioni Dalla Strada al Palco del 2 maggio: gli ospiti della quarta puntata; Dalla Strada al Palco Special su Rai 1: le anticipazioni del 2 maggio; Rai 1, Dalla Strada al Palco Special: le anticipazioni della puntata del 2 maggio. Dalla strada al palco, stasera 9 maggio: le anticipazioni e gli ospiti(Adnkronos) – Nuovo appuntamento con ‘Dalla strada al palco’. Il people show torna stasera, sabato 9 maggio, in prima ... cremonaoggi.it Dalla Strada al Palco Special: gli ospiti e le anticipazioni della puntata speciale, questa sera su Rai1Dalla Strada al Palco Special: super ospiti e serata evento su Rai 1. Sono Sal Da Vinci, Ditonellapiaga e Michele Zarrillo gli ospiti musicali dell’attesissimo appuntamento con Dalla Strada al Palco ... comingsoon.it Dalla strada al palco, oggi sabato 2 maggio: ospiti e anticipazioni x.com