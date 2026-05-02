Anticipazioni Dalla Strada al Palco del 2 maggio | gli ospiti della quarta puntata
Il 2 maggio, nella prima serata di sabato, va in onda la quarta puntata dello show Dalla Strada al Palco Special. L'evento torna con una programmazione eccezionale, trasmettendo una puntata speciale. Gli spettatori possono aspettarsi un appuntamento diverso dal solito, con ospiti e contenuti dedicati a questa edizione particolare dello show. La trasmissione sarà visibile in prima serata, come anticipato dalla programmazione.
Torna, eccezionalmente nella prima serata di sabato 2 maggio, l’appuntamento con lo show Dalla Strada al Palco Special. La più grande festa degli artisti di strada porterà sul palco storie uniche ed emozionanti, ed una nutrita compagine di ospiti musicali: accanto ai “passanti” Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica, Bianca Guaccero ed Enrico Brignano, arriveranno anche tre voci amatissime del panorama nazionale. Anticipazioni di Dalla Strada al Palco Special. La sfida televisiva del sabato sera si arrichisce, il 2 maggio, di un inedito protagonista: a sfidare Maria De Filippi e il suo Amici sarà infatti Dalla Strada al Palco Special, chiamato a raccogliere il testimone di Canzonissima.🔗 Leggi su Dilei.it
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