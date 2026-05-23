Dalla Regione 3 milioni per il servizio scolastico gratuito il plauso del Forum delle Famiglie

La Regione Emilia-Romagna ha destinato 3 milioni di euro per rendere gratuito il servizio scolastico educativo nelle scuole elementari dei principali centri urbani. La misura mira a garantire l’accesso senza costi aggiuntivi alle attività educative per le famiglie. Il Forum delle Famiglie ha espresso soddisfazione per questa decisione, sottolineando l’impatto positivo sulla possibilità di frequenza e partecipazione degli alunni. La somma sarà distribuita ai vari enti locali coinvolti nel servizio.

La Regione Emilia-Romagna ha stanziato 3 milioni di euro per rendere gratuito il servizio scolastico educativo nelle scuole elementari dei principali centri urbani. La misura, che ha carattere sperimentale, entrerà in vigore lunedì 31 agosto 2026 e punta a sostenere le famiglie nella. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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¡Renació! Ella pensó que él rogaría de rodillas, pero él se fue sin mirar atrás!

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