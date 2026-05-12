Nuovi mezzi ecologici al servizio del trasporto scolastico | arriva il finanziamento dalla Regione

La Regione ha approvato un finanziamento destinato all’acquisto di nuovi mezzi ecologici per il trasporto scolastico. Tra i Comuni beneficiari si trova anche Mercato San Severino, inserita nella graduatoria regionale. La misura mira a rinnovare il parco mezzi dedicati agli studenti, favorendo soluzioni più sostenibili. La decisione riguarda specificamente il supporto all’acquisto di scuolabus a basso impatto ambientale.

La città di Mercato San Severino è tra i Comuni della Campania inseriti Regione nell’elenco degli ammessi in graduatoria per l’assegnazione di nuovi scuolabus ecologici al servizio del trasporto scolastico. L’ammissione - che giunge a seguito della valutazione dell’istanza di accesso alla misura.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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