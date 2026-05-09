Tumore al seno approvato il controllo automatico e gratuito dalla Regione | ecco chi rientra nel servizio

La giunta regionale della Lombardia ha approvato un nuovo protocollo che prevede controlli automatici e gratuiti per le donne che hanno concluso le cure per il tumore al seno. Il servizio si rivolge a chi ha superato i dieci anni dalla diagnosi e rientra nel programma di screening organizzato. La misura si applica alle donne che si trovano in questa fase e permette di accedere ai controlli senza costi aggiuntivi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Controlli automatici e gratuiti per le donne che hanno concluso le cure per il tumore al seno. È il protocollo approvato dalla giunta regionale della Lombardia per il rientro nello screening organizzato delle donne con pregresso tumore della mammella che hanno superato i dieci anni dalla diagnosi.🔗 Leggi su Monzatoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Identificato un meccanismo molecolare per il controllo della progressione del tumore al seno(Adnkronos) – Uno studio pubblicato sulla rivista Cell Death & Disease, condotto dall'Istituto degli endotipi in oncologia, metabolismo e immunologia... Leggi anche: Ecco l’interruttore molecolare che frena il tumore al seno Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Oncologia: AIFA approva la formulazione sottocutanea di nivolumab e tre nuove indicazioni nei tumori solidi; Tumore al seno: le metastasi si diffondono come gocce su una superficie; Tumore al seno, in Lombardia controlli automatici e gratuiti per chi ha superato la malattia; La FDA approva il farmaco contro il tumore al seno di Pfizer e Arvinas. Tumore al seno, in Lombardia controlli automatici e gratuiti per chi ha superato la malattiaApprovato dalla Giunta regionale il protocollo per il rientro nello screening protetto: stop alla ricerca delle prenotazioni per 6mila donne ogni anno. L'assessore Bertolaso: «Semplifichiamo la vita a ... varesenews.it Sanità, tumore al seno: controlli automatici e gratuiti per le donne che hanno concluso le cureLa Giunta regionale, su proposta dell'assessore al Welfare Guido Bertolaso, ha approvato il protocollo per il rientro nello screening organizzato delle donne con pregresso tumore della mammella che ha ... ticinonotizie.it Giornata Mondiale del tumore ovarico, a Roma un convegno, un flash mob e una mostra x.com Il tumore continua a ridursi sempre di più reddit