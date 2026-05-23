Dalla Francia lo spettacolo di burattini ' Pulcinella | se avessi un uovo'

Da forlitoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dalla Francia arriva a Forlì la compagnia "Uè Uè". Il nome stesso è una esplosione di birbanteria e di gioia fisica. Introduce la maschera di Pulcinella, sicuramente il più antico carattere dei burattini. Anastasia de Puppis (un cognome e un destino) assieme al marito Leandre portano a Forlì la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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