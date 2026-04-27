Spettacolo ' Pulcinella mangia balla'

Al Teatro Zig Zag di via Canfora 69 a Catania, dal 2 al 17 maggio, il sabato alle 18.00 e la domenica alle 11.00 e alle 18.00, debutta il nuovo spettacolo di burattini. "Pulcinella mangia e balla". Una sarabanda di scherzi e di equivoci che mette in risalto la filosofia basata sull'arte di.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

LA STORIA DI PULCINELLA | Racconto Illustrato

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