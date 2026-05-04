Veroli K-Pop spettacolo di burattini

Da frosinonetoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 10 maggio al teatro comunale di Veroli l'Antico teatro dei burattini di Firenza presenta “K-Pop” spettacolo di burattini!I replica ore 16.00- II replica ore 17,30  ????????? €?,??  ??????????????????:?????????????:????????????????:??* IMPORTANTE *:Si prega di rispettare l'orario.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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