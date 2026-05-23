Dalla finale di Champions all’Inter | Marotta spiazza tutti

Da internews24.com 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La porta dell’Inter sarà uno degli aspetti più monitorati nelle prossime settimane. La notizia arriva dopo la finale di Champions, che ha attirato l’attenzione sul reparto difensivo della squadra. Non sono stati forniti dettagli specifici sui possibili cambiamenti o movimenti di mercato, ma il focus rimane sull’eventuale intervento nella linea difensiva. La situazione si inserisce in un periodo di attenzione per le operazioni di mercato e le strategie tecniche del club.

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di Bruno De Santis La porta dell’ Inter è uno dei punti da osservare con più attenzione nelle prossime settimane. Attorno al reparto dei portieri stanno iniziando a girare riflessioni che vanno oltre il semplice cambio di una riserva. Perché Yann Sommer è in scadenza di contratto e il suo addio è ormai dato come certezza. Ed allora si ragiona su chi gli subentrerà e dentro questi ragionamenti il nome di Josep Martinez è sempre più centrale. Quando l’Inter lo ha preso dal Genoa non lo ha fatto per riempire una casella. L’idea era diversa. Più ampia. Crescita graduale, inserimento senza pressioni immediate e poi, al momento giusto, un passaggio di consegne naturale. 🔗 Leggi su Internews24.com

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