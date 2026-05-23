Matteo Moschetti si è imposto a Veenendaal, vincendo una gara del circuito internazionale. La vittoria arriva dopo aver abbandonato il Giro d’Italia 2026, che aveva lasciato dopo una caduta nella prima tappa, causandogli una commozione cerebrale. La corsa si è svolta su un percorso pianeggiante, con un finale in volata. Moschetti ha superato gli avversari negli ultimi metri, conquistando il primo risultato di rilievo dopo il ritiro dal Giro.

Matteo Moschetti si era ritirato dal Giro d’Italia 2026 in seguito a una caduta avvenuta nella prima tappa, che aveva provocato una commozione cerebrale e che lo aveva obbligato ad alzare bandiera bianca. Due settimane più tardi, il 29enne milanese è riuscito ad alzare le braccia al cielo, vincendo la Veenendaal Classic, evento di livello 1.1 giunto alla 38ma edizione. L’alfiere della Pinarello Q36.5 Pro Cycling ha recuperato dal problema fisico e si è imposto allo sprint nella località dei Paesi Bassi, dopo 179 km completamente pianeggianti. Matteo Moschetti è riuscito a battere lo spagnolo Manuel Penalver (Team Polti VisitMalta) e i padroni di casa Frits Biesterbos (Team Picnic PostNL) e Maikel Zijlaard (Tudor Pro Cycling Team), ottima quinta piazza per Tommaso Bessega (Team Polti VisitMalta). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dalla commozione cerebrale al Giro d’Italia alla vittoria: Matteo Moschetti piazza la zampata a Veenendaal

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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