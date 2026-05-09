Giro d’Italia Matteo Moschetti costretto a ritirarsi | come sta dopo la commozione cerebrale

Durante la prima tappa del Giro d’Italia 2026, Matteo Moschetti si è ritirato a causa di una commozione cerebrale riportata durante la gara. Il ciclista è stato immediatamente assistito e trasportato in ospedale per ulteriori controlli. La corsa è iniziata in Bulgaria, ma già si registra il primo abbandono tra i partecipanti. Non sono state diffuse ulteriori informazioni sulle condizioni di Moschetti al momento.

Il Giro d’Italia 2026 è ufficialmente partito dalla Bulgaria, ma c’è già un ritiro: Matteo Moschetti dà forfait dopo una commozione cerebrale La competizione più emozionante e iconica del ciclismo italiano è partita dalla Bulgaria, ma deve subito registrare un forfait pesante. Matteo Moschetti, velocista della Pinarello-Q36.5 Pro Cycling, non ha partecipato alla seconda tappa, costretto al ritiro per una commozione cerebrale riscontrata dopo la maxi caduta avvenuta ieri durante la volata della frazione inaugurale. Il 29enne lombardo, sottoposto a protocolli medici UCI obbligatori, non ha ottenuto l’idoneità per proseguire la Corsa Rosa. La decisione, seppur dolorosa, è stata inevitabile: la salute del corridore viene prima di ogni risultato sportivo e ha portato a una decisione dettata dalla massima prudenza.🔗 Leggi su Sportface.it

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La rovinosa caduta a 600 metri dal traguardo di Burgas ha causato il primo ritiro di questa corsa rosa. Matteo Moschetti (Pinarello Q36.5) saluta la carovana dopo aver riportato una commozione cerebrale #GirodItalia #Ciclismo #Cycling x.com